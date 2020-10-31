Kuşadası’nda başkanlar geceyi parkta geçiren vatandaşları ziyaret etti

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Belediyesi teyakkuza geçti. İlk andan itibaren büyük bir sağduyu içerisinde hareket eden Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde Kuşadalıları bir an olsun yalnız bırakmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte geceyi parklarda ve açık alanlarda geçiren vatandaşları ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halkın yanlarında olduklarını söyledi.

Depremin yaşanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kriz masası oluşturan Kuşadası Belediyesi, halka ilk bilgilendirmeleri yaparak evlerinde hasar veya çatlak olan bina sakinlerinin kendilerine ulaşmasını istedi. Kuşadası Belediyesinde görevli inşaat mühendisleri ise ilgili birimler ile birlikte Kuşadası’nın tüm mahallelerini ziyaret ederek hasar tespit çalışmasında bulundu. Ağır hasarlı olduğu belirlenen 4 ev ile 89 hasarlı evin tahliyesini sağlayan ekipler, ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlar ile engelli bireyleri de otel ve tatil köylerine yerleştirdi.