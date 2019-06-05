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Kuşadası'nda bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de tatilcilerin akınına uğradı.

Kuşadası'nda bayram bereketi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de tatilcilerin akınına uğradı. İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na gidenler de bölgedeki otelleri doldurdu.
Aydın'ın 'turizm cenneti' ilçesi Kuşadası'nda, bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanlar, yollara çıktı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu. Yazlıkçılar ve günübirlik tatil için gelenlerin çoğunlukta olduğu ilçenin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerin gelmesiyle son sayımda Kuşadası'nın 113 bin 580 olan nüfusu, 1 milyona yaklaştı. Polis, yoğunluk nedeniyle özellikle sahil şeridinde, Atatürk Bulvarı'na çıkan bazı sokakları trafiğe kapattı.
PLAJLAR DOLDU
Hava sıcaklıklarının artmasıyla bayramın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de dünyaca ünlü Kadınlardenizi, Long Beach, Sevgi ve Dilek Yarımadası Milli Parkı plajlarında boş yer kalmadı. Milli Park girişinde kurulan çift gişe, uzun araç kuyruklarının oluşmasını engelleyemedi. Milli Park'a gün boyunca 12 bine yakın otomobil, minibüs ve kamyonetin giriş yaptığı öğrenildi. Milli Park'a giriş için otomobil sürücüleri 18, minibüs sürücüleri 51, otobüs sürücüleri ise 162 lira ödedi. Denize girmeyenler de Milli Park, Sevgi Plajı ile Adagöl mesire alanlarında çadır kurdu.
OTELLERDE YER KALMADI
Bayram tatilinin başlamasıyla doluluk oranı yükselen Kuşadası'nda otel ve pansiyonlarda, bayramın ikinci gününde yer kalmadı. Yıldızlı ve Belediye belgeli turistik tesislerin tamamı doldu. Otel fiyatlarının yüksekliğinden yakınan bazı tatilciler ise plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerinde çadır kurdu.
YUNAN ADALARINA İLGİ
Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na bu yıl da bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri konuldu. Sisam'daki otellerin tümünü Türk tatilciler doldururken, restoran ve eğlence mekanlarında Türkler için özel organizasyonlar düzenlendi.

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Kuşadası'nda bayram bereketiKuşadası'nda bayram bereketiKuşadası'nda bayram bereketiKuşadası'nda bayram bereketi

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