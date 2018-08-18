Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı öcesi, tatil için gelenlerle hareketlendi. Kurban bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler Kuşadası ilçesine gelmeye başladı. Turizmcilerin asıl hareketliliği bayramın ilk günü, kurban kesimlerinden sonra beklemesine karşın ilçede trafik ve plajlardaki yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kuşadası girişinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu. Turizmciler sıklıkla rezervasyon yapmadan turizm bölgelerine gelinmemesi uyarısı yaparken, tatili değerlendirmek için alternatif arayanlar da çözümü çadırlarda buldu. Deniz kenarında, liman ve Güvecinada manzaralı çadırlarda kalanlar, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını plajdaki tesislerde gideriyor. Kimileri ise plajların ve kentin çeşitli yerlerindeki parklarda, yeşil alanlarda uyumayı tercih ediyor.
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