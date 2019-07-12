HABER

Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 07:21 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu

Kuşadası’nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’daki Sevgi Plajı’nda denize giren iki genç, bir müddet sonra dalgaların şiddeti nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarılan iki gence olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayata döndürülen ve ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu

Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralıD-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Bahçelievler'de korkutan yangınBahçelievler'de korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.