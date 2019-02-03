HABER

Kuşadası'nda botları sürüklenen 52 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda botları sürüklenen 52 kaçak göçmen kurtarıldı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pamucak açıklarında meydana geldi. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun motorunun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan grup, telefonla ihbarda bulunup, yardım istedi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, kaçakların nerede olduğunu belirledi. Ardından 45'i Afganistan, 6'sı İran ve 1'ı Gabon uyruklu toplam 52 kaçak, bulundukları yerden Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kıyıya getirilen 14'ü erkek, 13'ü kadın, 25'i çocuk olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda botları sürüklenen 52 kaçak göçmen kurtarıldı

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (2)Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (2)
Avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılarAvladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.