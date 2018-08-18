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Kuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahilde caretta caretta ölüsü bulundu.

Kuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahilde caretta caretta ölüsü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmayan caretta carettanın ölüm nedeni, inceleme sonrası belirlenecek.
Kuşadası'nın tek sulak alanı olan Güzelçamlı Kocagöl Plajı'nda, caretta caretta ölüsü bulundu. Yapılan incelemelerde, deniz kaplumbağasında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Ağız içi bulgularda da bir şey görülmedi. Kaplumbağanın denize atılan bir naylon poşeti denizanası sanarak yediği ya da ağlara takılarak boğulduğu değerlendirilse de, yapılacak nekropsi ile ölüm nedeninin belli olacağı öğrenildi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Özellikle şeffaf plastik poşetlerin denize atılmasının bu tür deniz canlılarının ölümüne yol açtığı bilinmektedir. Denize plastik poşetlerin atılmaması ve var olanların da toplanması bu deniz canlılarının yaşaması için çok önemlidir. Son yıllarda yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla Kuşadası Belediyesi'nin, sahil güvenliğin, balıkçıların, turistik işletmelerin, deniz kıyısındaki site sakinlerinin ve vatandaşların duyarlılığıyla ihbarlar alınmaktadır. Bu tür vakalarda ölü ya da yaralı bir deniz kaplumbağası görenler, Kuşadası sahillerine her 5 kilometrede bir dikilen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 'Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım' tabelalarındaki telefonlara ihbar edebilirler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulunduKuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulunduKuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulunduKuşadası'nda caretta caretta ölüsü bulundu

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