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Kuşadası'nda denizde toplam 56 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1 saat arayla iki ayrı lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda denizde toplam 56 kaçak göçmen yakalandı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1 saat arayla iki ayrı lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteri tarafından dün saat 05.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. 24 Suriye, 4 Mısır, 4 Filistin, 3 Küba, 1 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu toplam 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. 5'i çocuk, 14'ü kadın toplam 37 kaçak göçmen, karaya çıkartıldı.
Aynı gün bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.20'de, yine Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak içerisinde bulunan 18 Suriye ve 1 Filistin uyruklu toplam 19 kaçak göçmen yakalandı. 7'si kadın, 2'si çocuk toplam 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan toplam 56 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kuşadası'nda denizde toplam 56 kaçak göçmen yakalandıKuşadası'nda denizde toplam 56 kaçak göçmen yakalandıKuşadası'nda denizde toplam 56 kaçak göçmen yakalandı

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