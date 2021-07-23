Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Dursun Gökçen (62), Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda denize girdi.

Bir süre sonra Gökçen'in çırpındığı gören çevredekiler, onu kıyıya çıkardı.

Dursun Gökçen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince götürüldüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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