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Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimi yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bayram tatili yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Kuşadası’nda bayram tatili yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Tatil boyunca 1 milyonu aşan tatilciyi ağırlayacak olan Kuşadası’nda Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçmesi için emniyet birimleri denetimlerini sıklaştırdı.
Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutan polis ekipleri, ayrıca şehirler arası otobüs terminalinde özel eğitimli köpekler ve drone ile havadan denetimler yaptı.
Tatilin başlamasıyla birlikte Kuşadası’nda otellerde doluluk yüzde 95’ere ulaşırken, eğlence yerleri de bayrama yönelik özel programlar düzenledi. Bayram hareketliliğinin tavan yapmasıyla Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde tüm izinler kaldırıldı. Huzur ve güven ortamının temini için konaklama tesisleri, eğlence yerleri, plajlar, su parkları, alışveriş merkezleri ve şehir merkezindeki çarşılarda sivil giyimli polisler görevlendirildi. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği ’Jovy’ ile arama yapılırken drone ile havadan da çevrede güvenlik önlemi alınarak denetimler gerçekleştirildi. Kuşadası Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne giriş yapan otobüslerde, yolcular inmeden önce kimlik kontrolleri yapıldı. Bagaj ve otobüslerin içlerinde, ’Jovy’ ile arama yapıldı.

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