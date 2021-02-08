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Kuşadası’nda eski evlerdeki yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi

08.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda eski evlerdeki yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi

Kuşadası’nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı iki eski ev tamamen, bir ev de kısmen yandı.

Kuşadası’nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı iki eski ev tamamen, bir ev de kısmen yandı. Diğer evlere sıçramaması için müdahale edilen yangında alevler yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak’ta iki katlı eski bir evde saat 00.20 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında Ali Varol’a ait evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki Cezmi Fıstıkçı’ya ait bir başka eski ev ile bitişiğindeki bir başka eve daha sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı iki eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Bir ev ise kısmen yandı. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Bu arada, yangın sırasında dumanların çevreye yayılması sonucu dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü mahallesinde çıkan ve üç evin yanmasına yol açan yangının ardından itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

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