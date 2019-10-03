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Kuşadası’nda faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kuşadası çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilen beton mikseri 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kuşadası çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilen beton mikseri 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sırasında beton mikserinin önünde araç bulunmaması faciayı önlerken, kazada mikser sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir inşaata hazır beton taşıyan ve Söke istikametinden seyir halinde olan 09 BV 562 plakalı bir beton mikseri, Kuşadası çevre yolunun İkiçeşmelik mevkisinde sürücüsü Hakan B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevre yolunda yaklaşık 150 metre sürüklenen mikserin devrilmesi sırasında çevre yolunda başka bir aracın bulunmaması olası bir faciayı da önlerken kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, mikserin içerisinde bulunan sürücü Hakan B. polislerin de yardımıyla dışarı çıkarılırken hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından Kuşadası çevre yolunun sağ bölümü trafiğe kapatılırken trafik ekipleri çevre yolunun Söke bölümünden trafiği kontrollü olarak sağlıyor.
Öte yandan ekipler, beton mikserinin kaldırılması için de çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü
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