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Kuşadası'nda göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:27 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilk belirlemelere göre bottaki 40 kişiyi kurtardı, 1 çocuğun cesedine ulaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

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bot kurtarma Sahil Güvenlik

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