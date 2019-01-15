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Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. Çoğu kadın ve çocuk 46 kişi kurtarılırken, 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini ölüme terk ettiğini öne sürdü. Yunan adalarına gitmek üzere yola çıkan Irak uyruklu 47 kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, saat 05.00 sıralarında, Ege Denizi'nde battı. Hızlıca bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik görevlileri, çoğu kadın ve çocuk 46 kişiyi kurtarırken, 12 yaşındaki çocuğun boğulduğu belirlendi. Yaşamını yitiren çocuğun cansız bedeni denizden alındı. Kuşadası'na getirilen kaçak göçmenler, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaçak göçmenlere kuru giysiler ile yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan kaçak göçmenlerin, ifadelerinde, denizde kendilerini fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekibinin botlarına ip bağlayıp, bir süre çektiklerini sonra motorunu söküp, aldıklarını ardından da çevrelerinde tur atarak, kendilerini ölüme terk ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Lastik botun battığının daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiği kaydedildi.

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