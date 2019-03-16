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Kuşadası'nda hafta sonu kruvaziyer bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bu sabah, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer geldi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bu sabah, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer geldi. Çoğu ABD'li bin 540 yolcu, alışveriş yaparak, esnafın yüzünü güldürdü. Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer, bu sabah, Ege Port Limanı'na yanaştı. Çoğu ABD'li bin 540 yolcudan bazıları, Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Bazıları da ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 'Celestyal Olympia' isimli geminin sezon boyu ilçeye 60 sefer yapacağını, bu kapsamda 87 bin turistin gelmesini beklediklerini söyledi. Geçen yıl Türkiye genelinde kruvaziyerlerin yüzde 58,7'sinin Kuşadası'na geldiğini belirten Güngör, "Bu yıl 195 gemiyle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirdiği görmek sektör açısından sevindirici" dedi.

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