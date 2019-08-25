Kuşadası'nda hayvanseverlerden afiş tepkisi

"İddia edildiği gibi domuzların aç kaldıkları için değil, kolay gıdaya ulaştıkları için şehir merkezine indikleri tespit edilmiştir. Kuşadası'ndaki her canlıya karşı sorumluluk bilincinde olan bir belediye olarak yaptığımız çalışmaların hiçbiri, sokak hayvanlarının mama bulamaması ya da domuz sürülerinin açlığa terk edilmesi yönünde değildir. Bu çalışmalarda amacımız sokak hayvanları için mamaların düzenli ve ihtiyaca göre bırakılması bilincini oluşturmak, domuz sürülerini şehir merkezine çekecek cazibeyi yaratan evsel atıkların da toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde çöp konteynırları içine atılmasını sağlamaktır. Son günlerde yapılan yoğun eleştiriler üzerine tekrar konunun uzmanları ve hayvanseverler ile bir araya gelerek tüm çözüm önerileri tekrar değerlendirilecek ve en doğru yöntemin uygulanması için çaba sarf edilecektir."

