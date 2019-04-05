Kuşadası'nda iki ölü caretta caretta sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü caretta caretta bulundu.

Güzelçamlı Mahallesi Jandarma Sosyal Tesisleri ile Yıldızevler plajlarında deniz kaplumbağası görenler, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, caretta caretta türü iki iribaş deniz kaplumbağasının parçalanarak öldüğünü belirledi.

Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtemelen bir tekne kazası yaşandığını düşünüyoruz. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte denizde tekne, jet ski gibi araç trafiği çoğalacaktır." dedi.

Bu tür canlıların nefes almak için zaman zaman su yüzeyine çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Sürücü, "Kazaların çoğu da böyle durumlarda meydana gelmektedir. Denizde bu tür araçları kullanan kişilerin dikkatli olmaları, bu canlıların çarpılmalarını önleyebilir." ifadelerini kullandı.

