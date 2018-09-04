Kuşadası'nda kaçak göçmen hareketliliği

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen, denizde zor anlar yaşayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeyi araştıran ve lastik botu karaya vurmuş bulan ekipler, polisin de desteğiyle kıyıya çıkan 33 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek amacıyla Kuşadası Körfezi'nden lastik botla dün denize açılan bir grup kaçak göçmen, zor anlar yaşadı. Saat 05.20'de yardım isteyen kaçaklardan haberdar olan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik helikopteriyle çevre, havadan kontrol edildi. Lastik botun karaya vurduğu, kaçakların ise karaya çıkıp, kaçtığı belirlendi. Durumdan haberdar edilen polis ekipleri, bölgede önlem aldı. 14'ü Irak, 13'ü Afganistan ve 6'sı Suriye uyruklu toplam 33 kaçak yakalandı. Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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