Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi

Hollanda ve Malta bandıralı iki kruvaziyer, 3 bin 560 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirledi.

Ege Port limanına yanaşan Malta bayraklı "Celestyal Crystal" ve Hollanda bandıralı "Koningsdam" isimli gemideki turistleri halk oyunları ekipleri karşıladı.

Çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı tur otobüsleri ile Efes Antik kenti, Meryemana ve diğer ören yerlerine giderken, tur programına katılmayan yolcular ise şehir merkezini gezdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türk turizmi için önemli bir gün yaşadıklarını, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan "Koningsdam"ın seferlerini daha önce iptal ettiğini, 3 yıl sonra bu gemiyi yeniden ilçelerinde ağırladıklarını belirtti. Güngör, bu kruvaziyerin Kuşadası'na 5 sefer daha düzenleyeceğini kaydetti.

Kuşadası'nın turizmdeki en önemli gücünün "kruvaziyer turizmi" olduğuna dikkati çeken Güngör, 7-10 Mayıs'taki Akdeniz Kruvaziyer Birliği 54. Olağan Genel Kurulunun ilçelerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

