HABER

Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Hollanda ve Malta bandıralı 2 kruvaziyer, 3 bin 560 yolcusuyla ilçeye geldi

Hollanda ve Malta bandıralı iki kruvaziyer, 3 bin 560 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirledi.

Ege Port limanına yanaşan Malta bayraklı "Celestyal Crystal" ve Hollanda bandıralı "Koningsdam" isimli gemideki turistleri halk oyunları ekipleri karşıladı.

Çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı tur otobüsleri ile Efes Antik kenti, Meryemana ve diğer ören yerlerine giderken, tur programına katılmayan yolcular ise şehir merkezini gezdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türk turizmi için önemli bir gün yaşadıklarını, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan "Koningsdam"ın seferlerini daha önce iptal ettiğini, 3 yıl sonra bu gemiyi yeniden ilçelerinde ağırladıklarını belirtti. Güngör, bu kruvaziyerin Kuşadası'na 5 sefer daha düzenleyeceğini kaydetti.

Kuşadası'nın turizmdeki en önemli gücünün "kruvaziyer turizmi" olduğuna dikkati çeken Güngör, 7-10 Mayıs'taki Akdeniz Kruvaziyer Birliği 54. Olağan Genel Kurulunun ilçelerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Kakava Şenlikleri at yarışları ile başladıKakava Şenlikleri at yarışları ile başladı
Şehit annesini kadın vekiller teskin ettiŞehit annesini kadın vekiller teskin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Ports Limanı Koningsdam kruvaziyer turizmi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.