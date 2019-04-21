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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki limana Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer, 620 yolcusuyla sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne düzenlenen turlara katıldı.

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Celestyal Crystal gemisinin ilçeye 40 sefer düzenleyeceğini belirterek, "Yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası'na getirecek. 2019 Şubat ayından itibaren bu güne kadar 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu ağırladık. Kuşadası Ege Port limanına düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 tane büyük Amerikan gemisi daha Kuşadası'na sefer düzenleyecek." dedi.

Girit Adası'ndan gelen kruvaziyerin Kuşadası Limanı'ndan sonra Pire limanına demirleyeceği öğrenildi.

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Celestyal Crystal Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör Kuşadası Kruvaziyer Turizmi

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