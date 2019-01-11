Kuşadası'nda lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botu, geçen çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı önlerinde hareket halindeki bir lastik botu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 27'si Suriye, 12'si Irak, 11'i Filistin ve 3'ü Mısır uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 9'u kadın ve 20'si çocuk olan kaçak göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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