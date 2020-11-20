Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BV 990 plakalı motosiklet sürücüsü Esra Sönmez (32), motosikletiyle seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sönmez, metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan genç kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Sönmez, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

