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Kuşadası’nda Murat Dalkılıç konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 23:50 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Murat Dalkılıç konseri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Murat Dalgılıç konser verdi.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması çerçevesinde İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda şarkıcı Murat Dalgılıç sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Dalgıç'ın şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Dalkılıç’ı sahnede tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yenilenen formatı ile Altın Güvercin Beste Yarışması'nı halk ve ilçede tatil yapan turistlerle buluşturdukları için mutlu olduğunu söyledi.

Günel, "Program kapsamında gerçekleştirilen meydan konserlerinde ilk olarak Murat Dalkılıç’ın sahne almasını istedik. Murat Dalkılıç, Kuşadası’nın gururu ve içinde yetişmiş bir sanatçı olduğu için bizler ve bu kent için değeri oldukça fazladır." dedi.

Günel, "fidan dik kampanyası" kapsamında Dalkılıç'a çam fidanı takdim etti.

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Altın Güvercin Beste Yarışması konser Murat Dalkılıç

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