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Kuşadası'nda on binler yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyetin Kuruluşunun 95'inci yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyetin Kuruluşunun 95'inci yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kuşadası'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün saat 18.30 sıralarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kısmet Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe polis ekipleri ve yaklaşık 200 motosikletli öncülük etti. Yürüyüşe belediye bandosu ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi de katıldı. Kutlamaya katılan vatandaşlar Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşırken hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı da söyledi. Sırasıyla Atatürk Bulvarı, Barbaros Bulvarı, Sağlık Caddesi ve İnönü Bulvarı'ndan geçen kalabalığın yürüyüşü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu. BALONLAR ALEV ALDI Bu arada kutlamalar sırasında atılan havai fişeklerden biri uçan balon satıcısının balonlarına isabet edince balonlardaki helyum gazı alev aldı. Balon satıcısı durumu fark ederek son anda elindeki balonların ipini bırakarak yaralanmaktan kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonlarına da yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

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