Kuşadası'nda polisten kaçan otomobildeki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında otomobilden inip kaçmaya çalışan ancak teslim olmak zorunda kalan, hakkında 49 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 21 ayrı suçtan da arandığı belirlenen şüpheli Ö.Z. ile 3 ayrı uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen İ.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Davutlar - Söke yolunda dün akşam yol kontrolü yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, davranışlarından şüphelendikleri otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan şüpheliler, otomobili durdurdu. Otomobildekilerden Ö.Z., inip koşarak kaçmayı sürdürürken, diğer 4'ü polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis kaçan şüpheliyi 10 dakikalık kovalamacayla sıkıştırınca Ö.Z., ekiplere teslim oldu. Ö.Z.'nin, 'mala zarar verme', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'gasp' gibi 21 suçtan arandığı ve hakkında yine çeşitli suçlardan kesinleşmiş 49 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ö.Z.'nin üzerindeki aramada, sigara paketinin içine gizlenmiş, jelatine sarılı bir kullanımlık metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve kaçarken attığı birer kullanımlık olarak sarılmış 19 ayrı küçük paketteki metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden otomobildeki E.İ.'nin ise 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Diğer 3 şüphelinin haklarında herhangi bir suç kaydı bulunmadığı ve aranmadıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Z. ve E.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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