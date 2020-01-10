HABER
  4. Kuşadası'nda puz pateni pistine yoğun ilgi

Kuşadası'nda puz pateni pistine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.
Kuşadası Belediyesi'nce ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yaparak keyifli dakikalar yaşadı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.00- 20.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi. Buz pateni pistine kızı İrem ile birlikte gelen evkadını Emel Gök, "Dört gündür burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. İlçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizi çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. Evli ve üç çocuk annesi Gamze Akbaba ise "Ben 4 yıl önce ailemle birlikte yurt dışından gelerek Kuşadası'na yerleştim. Avrupa'da böyle faaliyetler düzenli olarak yapılıyor. Kuşadası'nda da başlaması çok sevindirici" diye konuştu.
Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük bir katkı sağlayan buz pateni sporuna ilgilerini artırmak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Zonguldak’ta tefeci operasyonu; 10 gözaltıZonguldak’ta tefeci operasyonu; 10 gözaltı
İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama dahaİkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Küçük çocuğun 'pet şişe' isyanı! Destek mesajları yağdı

Küçük çocuk böyle isyan etti!

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almamıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.