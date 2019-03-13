HABER

Kuşadası'nda rekor yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün sabah bastıran ve etkisini zaman zaman arttıran sağanak, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi.

Kuşadası'nda rekor yağmur

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün sabah bastıran ve etkisini zaman zaman arttıran sağanak, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Son 24 yılın en fazla yağışını alan ilçede, metrekareye 116 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.
Kuşadası'nda dün saat 06.00 sıralarında başlayan sağnak yağmur gün içinde zaman zaman etkisini arttırdı. Santral Garajı önü, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak adeta dereye döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, Kuşadası'nda 12 -13 Mart tarihleri arasında, yağmurun başladığı 06.00'dan ertesi gün aynı saate kadar metrekareye 116 kilogram yağmur düştüğünü bildirildi. En fazla yağış aldığı 2005 yılı Mart ayında, metrekareye 78.6 kilogram yağmurun düştüğü ilçede, yağan bu son yağmurun rekor olduğu belirtildi. Yağmurun daha çok Kuşadalılalar'ın evde oduğu gece saatlerinde etkili olması nedeniyle yaşamı çok fazla etkilemediği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda rekor yağmurKuşadası'nda rekor yağmurKuşadası'nda rekor yağmur

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Eğitim-Bir-Sen’den BUÜ’deki atamalara tepkiEğitim-Bir-Sen’den BUÜ’deki atamalara tepki
Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacakSafranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Annesi böyle feryat etti: Yavrum ne olur gözlerini aç

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.