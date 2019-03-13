Kuşadası'nda rekor yağmur

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün sabah bastıran ve etkisini zaman zaman arttıran sağanak, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Son 24 yılın en fazla yağışını alan ilçede, metrekareye 116 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.

Kuşadası'nda dün saat 06.00 sıralarında başlayan sağnak yağmur gün içinde zaman zaman etkisini arttırdı. Santral Garajı önü, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak adeta dereye döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, Kuşadası'nda 12 -13 Mart tarihleri arasında, yağmurun başladığı 06.00'dan ertesi gün aynı saate kadar metrekareye 116 kilogram yağmur düştüğünü bildirildi. En fazla yağış aldığı 2005 yılı Mart ayında, metrekareye 78.6 kilogram yağmurun düştüğü ilçede, yağan bu son yağmurun rekor olduğu belirtildi. Yağmurun daha çok Kuşadalılalar'ın evde oduğu gece saatlerinde etkili olması nedeniyle yaşamı çok fazla etkilemediği bildirildi.

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