Kuşadası’nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ege Mahallesi Zirve Kent Sitesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Cengiz Güler eşi Ayşe Güler ile birlikte İzmir’den sahte alkol aldı. Çift, öğlen saatlerinde evlerinde içmeye başladı. Bir süre sonra Cengiz Güler fenalaşarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk babası Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

