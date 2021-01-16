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Kuşadası’nda sahte alkol operasyonu, 1 şüpheli gözaltına alındı

16.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda sahte alkol operasyonu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği sahte ve kaçak alkol operasyonunda çok miktarda kaçak alkole el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde sahte ve kaçak alkol satışına yönelik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Değirmendere Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği sahte ve kaçak alkol operasyonunda çok miktarda kaçak alkole el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde sahte ve kaçak alkol satışına yönelik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Değirmendere Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. KOM ekiplerinin evde yaptığı aramada, değişik markalarda ve miktarlarda olmak üzere toplam 18 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki gele geçirildi.
Söz konusu kaçak içkilere el konulurken, evde bulunan M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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