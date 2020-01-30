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Kuşadası’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde dayı yeğen tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde dayı yeğen tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Dayısını kurşun yağmuruna tutan yeğen, olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Öğretmen Taner Gürel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının bürosuna gelen Ümit B. (38), yeğeni Ercan T. (24) ile henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ercan T., belinden çıkardığı silah ile dayısı Ümit B.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Sırtından yaralanan Ümit B. olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Dayısını yaralayan Ercan T. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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