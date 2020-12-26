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Kuşadası’nda silahlı uyuşturucu çetesine operasyon: 2 gözaltı

26.12.2020 13:24 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda silahlı uyuşturucu çetesine operasyon: 2 gözaltı

Kuşadası’nda narkotik ve KOM ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu maddeye el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından Türkmen Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde satıldığının tespit edilmesi üzerine fiziki ve teknik çalışma başlattı.

Kuşadası’nda narkotik ve KOM ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu maddeye el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından Türkmen Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde satıldığının tespit edilmesi üzerine fiziki ve teknik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda evde bulunan M.K.E. isimli şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 458.50 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 800 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve 8 Adet sahte 200 Türk Lirası banknot ele geçirildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü narkotik ve KOM ekipleri operasyonun devamında olaya karıştığı tespit edilen A.G. isimli şüphelinin Türkmen Mahallesi’ndeki yaşadığı bir başka eve yapılan operasyonda ise A.G. gözaltına alınırken, bu evde yapılan aramada da 4.20 gram esrar maddesi, 2.09 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet 9 mm çapında Beretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu yakalanan uyuşturucu maddeler ve silaha el konulurken, gözaltına alınan M.K.E. ve A.G. ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kuşadası’nda silahlı uyuşturucu çetesine operasyon: 2 gözaltı

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