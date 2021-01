Kuşadası’nda soğuk havada sokakta kalan vatandaşlara belediye yardım elini uzattı

Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokaktaki evsiz vatandaşların imdadına Kuşadası Belediyesi ekipleri yetişti. Evsiz ve kimsesizlere yardım eli uzatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, her gece tüm Kuşadası’nı tarayarak, evsiz ve kimsesizlere ulaşmaya çalışıyor.

Kuşadası’nda 6 yıl aradan sonra yağan kar ve eksiye ulaşan soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, her gece Kuşadası’ndaki tüm parklar, cami bahçeleri, boş binalar ve tüm mahalleleri titiz bir şekilde kontrol ederek, sokaklarda kalan vatandaşları tespit ediyor. Yapılan çalışmalar sırasında ekipler, çeşitli çadır, derme çatma yapılar, baraka gibi soğuk havaya karşı basit ve ilkel yöntemler yapılan ve evsiz insanların kullandığı yapılarla karşılaştı. Bu çalışmalar sırasında kentin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla soğuktan önemli ölçüde etkilenen evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Duyarlı vatandaşların Kuşadası Belediyesi İletişim Merkezi olan 444 71 14 nolu telefona bıraktıkları ihbarları da değerlendiren ekipler yaşlı, genç birçok vatandaşı soğuktan ve sokaktan kurtardı.

Belediye ekipleri, zor durumda olan evsiz vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kış dönemini geçirmeleri için anlaşmalı otellere yerleştirdi. Diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla Kuşadası Belediyesi, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize şefkat elini uzattı. Ayrıca, çalışmak için Kuşadası’na gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşlara da yardım etti. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletlerini alarak memleketlerine gitmelerine yardımcı oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ötekileştirmeden Kuşadası’nda yaşayan insanlara sahip çıkacağız. Halkımız şunu unutmasın ki, sıkıntıları, tasaları ne olursa olsun Kuşadası Belediyesi her zaman yanlarında olacaktır. Ekiplerimiz bu soğuk kış günlerinde tüm Kuşadası’nı ve her mahallemizi her gece tarıyor. “ dedi.