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Kuşadası'nda su parkaları doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

AYDIN Kuşadası ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenler, su parklarına akın etti.

Kuşadası'nda su parkaları doldu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN Kuşadası ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenler, su parklarına akın etti. Tatilciler, su parklarında hem eğlendi hem serinledi.
Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, aktivitelerden yararlanmak ve adrenalin dolu gün geçirmek amacıyla ilçedeki 3 su parkını doldurdu. Kaydırak ve havuzlarda uzun kuyruklar oluştu. Kimi serinlemek için dalga havuzunu tercih ederken, cesareti olanlar da birbirinden ilginç kaydıraklardan kaydı. En fazla ilgi, bir süre kaydıraktan kaydıktan sonra verilen eğimle 10 metre yükselerek, havuza düşülen 'slide fly'a gösterildi. Su parklarının ortak aktivitesi haline gelen 'yağmur dansı'nda ise tatilciler, hem dans etti hem serinledi.

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Kuşadası'nda su parkaları dolduKuşadası'nda su parkaları dolduKuşadası'nda su parkaları dolduKuşadası'nda su parkaları doldu

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