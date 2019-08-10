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Kuşadası'nda tatilci trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı süresince 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatilciler yoğun araç trafiğine neden oldu.

Kuşadası'nda tatilci trafiği

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KURBAN Bayramı süresince 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatilciler yoğun araç trafiğine neden oldu. Şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, büyükşehirlerdeki manzaraları aratmadı.
Kurban Bayramı tatili için 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle birlikte yola çıkan tatilciler, Kuşadası girişi ile ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Caddelerde ve ilçenin ana arterlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Trafik polisleri özellikle kavşaklarda trafiği açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçede bayram öncesi başlayan turist hareketliliğinin turizmciyi sevindirdiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turisleri ağırladıklarını belirten İlbahar, "Kuşadası 2019 sezonunu geçmiş yıllara oranla daha iyi geçiriyor. Bayram tatilini cuma gününden başlatan aileler, ilçemizde yoğunluğa sebep oldu. Bu bayram çevre il ve ilçelerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana gibi büyükşehirlerden de misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Bayramda neredeyse bütün oteller dolacak. Rezervasyon yapmadan gelenlerin burada yer bulması mümkün değil. Kuşadası olarak bayramda doluyuz. Ağustos ayında turizmde zaten bir patlama oluyor. Buna Kurban Bayramı da eklenince ilçedeki otelciler ve esnaflar duble bayram yapacak" diye konuştu.
SAHİLLER DOLDU
Tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlar doldu, taştı. Kuşadası Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı ile Sevgi Plajı'na yerli ve yabancı turistler akın etti. Özellikle ilçe merkezindeki halk plajları da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği yerlerden oldu.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan da "Ramazan Bayramı'ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Okul açılmadan önceki en büyük tatil bu. Otel rezervasyonlarında yüzde 100 doluluk oranına yaklaşıldı. İlçemizde ikincil konut olarak da isimlendirilen yazlık evlerinde dolması ile bu bayramda 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır" dedi.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM KUŞADASI TATİLCİLERİ BEKLİYOR
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ise ilçe genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Dün itibari ile başlayan şehre girişler bugün yoğunlaştı. Bayram süresince 1 milyonu aşkın misafirimizi ağırlamış olacağız. Bu vesile ile bolca iyilik dağıtacağımız, tadına doyamayacağımız bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum" dedi.

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Kuşadası'nda tatilci trafiğiKuşadası'nda tatilci trafiğiKuşadası'nda tatilci trafiğiKuşadası'nda tatilci trafiği

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