Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar’dan Kuşadası istikametine giden Sabri T. yönetimindeki 35 DSE 02 plakalı Hyundai kamyonet, Boyalık yolunda seyir halinde ilerlerken donma sonucu kayganlaşan asfaltta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çarpan kamyonet devrilerek durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Sabri T. ve yolcu konumundaki arkadaşı Tolga C., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri kayganlaşan zeminde gerekli çalışmayı yaptıktan sonra trafik normale döndü.

