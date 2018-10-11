Kuşadası’nda tutuklanan Alman vatandaşı için tahliye kararı

Güngör, 42 yaşındaki müvekkiline 2014 ve 2015 yıllarında Facebook üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği suçlaması yöneltildiğini belirtiyor. Ağustos 2014'e kadar başbakanlık görevini sürdüren Erdoğan, o tarihten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini ifa ediyor. Türkiye'de başbakana hakaret iki yıla, cumhurbaşkanına hakaret de dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Hüseyin M. iki vakada da suçlu bulunduğu takdirde altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Güngör, müvekkilinin yurt dışına çıkmasına izin verildiğini belirterek, Almanya’nın Braunschweig kentinde yaşayan müvekkilinin Almanya’ya seyahat etmekte özgür olduğunu söyledi. Tahliye kararında müvekkilinin sabıkasının bulunmamasının rol oynadığını kaydeden avukat Güngör, davanın görülmeye devam edileceğini ve bir sonraki duruşma tarihinin 9 Nisan 2019 olarak belirlendiğini aktardı.

için tahliye kararı verildi. Sanığın yurt dışına çıkışı konusunda bir kısıtlama getirilmedi.Ağustos ayı sonundan bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşı Hüseyin M. hakkında tahliye kararı verildi. Kuşadası'nda "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin M.'nin avukatı Erdal Güngör, davanın bugünkü ilk duruşmasında müvekkilinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Alman haber ajansı dpa, iddianameye dayandırarak verdiği haberinde, Hüseyin M.'nin ifadesi alınırken söz konusu metinleri yazdığını reddettiğini ve şifresinin çalındığını iddia ettiğini belirtti. Haberde Hüseyin M.'nin kanıt sunamadığı için savcılığın bunu inandırıcı bulmadığı kaydediliyor.

Duruşmayı konsolosluk yetkilisi de izledi

Braunschweig’lı Hüseyin M.’nin ilk duruşmasında Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin hukuk ve konsolosluk hizmetleri bölümünün yöneticisi de hazır bulundu. 1976 Tunceli doğumlu sanığın, 13 yaşında Almanya'ya geldiği ve 2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu bildiriliyor.

Alman yetkililerin açıkladığı resmi verilerde, Türkiye’de siyasi gerekçelerle hapiste bulunan Alman vatandaşlarının sayısının son olarak beş olduğu bildiriliyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin konuyu gündeme getirmişti.

dpa,AFP,DW/AÜ,DÇÜ

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