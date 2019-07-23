Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

