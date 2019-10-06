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Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

KUŞADASI'nda, polisin eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, bonzai ve uyuşturucu madde metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 3 otomatik av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda, polisin eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, bonzai ve uyuşturucu madde metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 3 otomatik av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve çetelere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z.'nin İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evini tespit edip, bir süre fiziki takibe aldı. Takibin ardından söz konusu eve dün öğleden sonra operasyon düzenlendi. Evde bulunan İ.Z. ve M.C.M., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada yatağın altında ve buzdolabının üzerinde, toplam 24,66 gram uyuşturu madde metamfetamin, 4,12 gram esrar, 2,43 gram bonzai, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen 1 hassas terazi, marka kısmı kazınmış ruhsatsız 7.65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 11 mermi, ruhsatsız 3 otomatik av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği ile 9 milimetre çapında 50 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Z. tutuklandı. Diğer şüpheli M.C.M.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

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