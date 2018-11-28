Kuşadası'nda uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.C.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah, uyuşturucu sattığı iddiasıyla B.C.A.'yı gözaltına aldı. Üzerinden 1,35 gram metamfetamin çıkan B.C.A.'nın evinde ise 5,43 gram metamfetamin, 2.25 gram esrar, 1 tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. B.C.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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