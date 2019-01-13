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KUŞADASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde akşam başlayan yağmur, cadde ve sokakları suyla doldurdu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde akşam başlayan yağmur, cadde ve sokakları suyla doldurdu.
Kuşadası'nda saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanakla birlikte Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü, ilçe garajı önündeki yol, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve bulvarlar su altında kaldı.
Yağmur sularının doldurduğu caddelerde birçok araç, sular içinde kaldı. Ulaşım ise olumsuz etkilendi. Sahil şeridinde ve Karaova Mahallesi'ndeki bazı yazlık, ev ve işyerlerinde küçük çaplı su baskını oldu. Sağanak yağmurun kısa sürmesi üzerine, bir süre sonra hayat normale döndü.

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