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Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin 'Yeni Yıl Temizliği' adı altında düzenlediği operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenip gözaltına alınan 7 kişiden, adliyeye sevk edilen 3 cezaevi firarisi, tutuklandı.

Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin 'Yeni Yıl Temizliği' adı altında düzenlediği operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenip gözaltına alınan 7 kişiden, adliyeye sevk edilen 3 cezaevi firarisi, tutuklandı. Diğer 4 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Soğucak Mahallesi'ndeki evde çesitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin saklandığını belirledi. Bunun üzerine dün saat 20.30 sıralarında eve 'Yeni Yıl Temizliği' adı altında operasyon düzenlendi. Polis evin çevresini sarıp, şüphelilere teslim olmaları çağrısında bulundu. Şüpheliler, direnmeden teslim oldu.
Şüphelilerden Y.E.C.'nin (34) cezaevi firarisi olduğu, 'hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardımcı olma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık'ın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Cezaevi firarisi olan diğer şüphelilerden H.K.'nin (29) de 'hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak, hırsızlık, mala zarar verme, suç eşyasını satın alma'nın aralarında bulunduğu 9 suçtan arandığı ve hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Bir diğer firari A.Ö.'nün (34) de 'basit yaralama, hırsızlık, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardımcı olma, tehdit, mala zarar verme' gibi 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 28 mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 2 fişek ile 4 gram da esrar bulundu.
Polis ekipleri, 'Yeni Yıl Temizliği' operasyonu kapsamında bugün sabah saatlerinde, ilçedeki çarşılarda ve Kuşadası Adliyesi önünde şüpheli kişiler üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphe üzerine durdurulan A.A.K.'nin (36) 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası, K.Ç.'nin (62) '3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası, B.G.'nin (34) iki ayrı 'basit yaralama' suçundan toplam 1500 lira adli para cezası borcu, B.G.'nin (28) de 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Y.E.C. , H.K. ve A.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. A.A.K., K.Ç., B.G. ile B.G.'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı

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