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Kuşadası'nda yılbaşı alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yılbaşının huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın) (DHA)- AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yılbaşının huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti. Kuşadası'nda yılbaşında açık olan otellerin tümü Balkan ülkelerinden ve çevre il ve ilçelerden gelen tatilcilerle dolarken, birçok ünlü restoran ve bar da yeni yılı eğlenerek karşılamak isteyenler için özel programlar düzenledi. Barlar Sokağı ve Kaleiçi'ndeki eğlence mekanları saat 12.00'den sonra günün ilk ışıklarına kadar sürecek etkinlikler düzenledi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde tüm izinler kaldırıldı. Herhangi bir olay yaşamaması için çevre ilçelerden başta çevik kuvvet olmak üzere polis takviyesi yapıldı. Alışveriş merkezleri ve ilçe merkezindeki çarşılarda sivil giyimli polisler görevlendirildi. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' ile arama yapılırken, drone ile havadan da çevrede güvenlik önlemi alınarak denetimler gerçekleştirildi. Kuşadası Santral Garajı'na gelen otobüslerde, yolcular inmeden önce kimlik kontroleri yapıldı. Bagaj ve otobüslerin içlerinde, 'Jovy' ile arama yapıldı. Öte yandan kaçak tur düzenleyenlere karşı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) görevlileri de denetimler yaptı. Polis kontrol noktalarında görev alan TÜRSAB Kuşadası Yöre Temsil Grubu Başkanı Gökhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri de denetimlerde bulundu.

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