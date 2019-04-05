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Kuşadası'nda Yunanistan'ın vize ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda Yunanistan'ın vize ofisi açıldı

Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vize ofisi açtı.

Kuşadası Ticaret Odasında tahsis edilen ofisin hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, vize başvuru merkezinin tekrar faaliyete başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ofisin 30 Eylül'e kadar açık kalacağını vurgulayan Papoulia, "Bu bölgelerde yaşayanlara ve gelen misafirlere hizmet sunmayı hedefliyoruz. İki komşu halkın turizm, kültür ve ticaret ilişkilerinin daha güçleneceğini düşünüyorum. Vize merkezinin kış aylarında açık kalması yönünde talep var. Atina ile görüştük bu açığı kapatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Papoulia, desteklerinden dolayı Kuşadası Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise ofisin Kuşadası ve çevre ilçelerde yaşayanlara hizmet vereceğini dile getirdi.

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Konsolos ofis vize Yunanistan

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