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Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün sürecek olan Zeytin Festivali, 'Bolluğa, sağlığa, barışa' sloganıyla kortej yürüyüşü ile başladı.

Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün sürecek olan Zeytin Festivali, 'Bolluğa, sağlığa, barışa' sloganıyla kortej yürüyüşü ile başladı.
Kuşadası Belediyesi'nin çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festival korteji belediye binası önünde başladı. Kuşadası'nda Avrupa'nın en büyük Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi 'Oleatrium' ile 1760 yaşında onlarca anıt zeytin ağacı da bulunuyor. Dünyaca ünlü aşçılar, gurme yazarlar, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile kadın çiftçilerin kullandığı traktörlerle, zeytin üreticilerinin yer aldığı kortej yürüyüşü, festival etkinliklerinin yapılacağı Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda sona erdi.
Açılışta konuşan Başkan Kayalı, dünyada turizm hareketliliğinde turistlerin yüzde 88'inin gastronomi, yeme içme için gezdiğini söyledi. Kaymakamı Sadettin Yücel de festivalin önemine dikkat çekti.
ANIT AĞAÇ BAŞVURUSU
Tarihi Kervansaray ile Barbaros Bulvarı üzerinde kurulan stantlarda, zeytin ve zeytinden üretilen ürünler sergilendi. Zeytin çeşitleri, zeytinyağları, zeytin sabunları, zeytin ağacından yapılan hediyeliklerin yanında kozmetik amaçlı kullanılmak üzere üretilen esanslı yağlar da festival kapsamında sergilendi, satışa sunuldu. Festival için Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyesi aşçıların hazırladığı yeşil ve siyah zeytinden yapılan baklava ise adeta kapışıldı ve çok beğenildi. Zeytinlerin bazı işlemlerden geçirildiğini, pekmezle tatlandırıldığını söyleyen Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Uğur Apak, ilginç bir deneyim gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) de dikkatleri zeytin ağaçlarına çekmek için stant açtı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda bin yaşını geçmiş, hatta biri Roma dönemini görmüş 1753 yaşında zeytin ağaçları tespit ettik. Bunların anıt ağaç olması için Anıtlar Kuruluna başvurduk. Zeytin ve zeytin ağaçlarının korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
FESTİVAL PROGRAMI DOLU DOLU
Festival, Türk gastronomisinin ünlü şeflerine, yazarlarına ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapıyor. Ünlü şefler Hazer Amani, Somer Sivrioğlu, Aylin Yazıcıoğlu, Maria Ekmekçioğlu ve Hümeyra Aydoğdu, Kuşadalı şefler Mehtap Güngör, Ozan Güngör, Abdullah Şeker, Yunanistan'dan katılan konuk şefler Tolis Anastasios ve Stavros Koustenis gastroshow kapsamında hünerlerini sergileyecek. Kuşadalı yazar, gurme Tuğrul Şavkay'ın anısına düzenlenen ve Mutfak Dostları Derneği Başkanı Osman Serim, gazeteciler Ahmet Örs ile Hülya Ekşigil'in katıldığı söyleşi yapılacak. Gazeteci, yemek araştırmacısı Nedim Atilla ile Kuşadası'ndaki Türkiye'nin en büyük ekolojik çiftlikleri ve zeytin üreticilerinden Gürsel Tonbul, 'Ege zeytini nasıl dünya markası olur'u tartışacak. Festival Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın 4 Kasım Pazar akşamı vereceği konserle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladıKuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladıKuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladıKuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı

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