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Kuşadası'nda zeytinlik yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuşadası'nda zeytinlik yangını

KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler, 1,5 saatte söndürüldü.
Yaylaköy Mahallesi'nde, Barbaros Başakçı ve Aynur Bilgisu'ya ait zeytinlik alanda, dün saat 22.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Söke'den de gelen ekiplerin destek verdiği çalışmada yangın, saat 23.30 sıralarında söndürüldü. Alevlerin sardığı 15 dönüm zeytinlik alan yandı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

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Kuşadası'nda zeytinlik yangınıKuşadası'nda zeytinlik yangınıKuşadası'nda zeytinlik yangınıKuşadası'nda zeytinlik yangını

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