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Kuşadası’ndaki 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

23.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kuşadası’nda çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Operasyonlarda hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı mahallelerde değişik tarihlerde gerçekleştirilen iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan 30 adet güvenlik kamerası ve mobese görüntüleri incelemeye alındı. Olay yerinde gerekli tüm teknik çalışmalar yapıldıktan sonra, bu çalışmalar sonucu olayların şüphelisi olarak M.E. (4 ayrı iş yerinden Hırsızlık), D.A.(Evden Hırsızlık- Oto hırsızlığı-Motosiklet Hırsızlığı), S.Y.( Evden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık), Ö.İ. (3 ayrı İşyerinden 1 ayrı Evden Hırsızlık ). M.Y.(İşyerinden Hırsızlık ), H.B. ( İşyerinden Hırsızlık) ve K.B. ( İşyerinden Hırsızlık ) isimli şahıslar tespit edildi.
İsimleri tespit edilen 7 hırsızlık şüphelisinin farklı mahallelerde ikamet ettiğini de belirleyen asayiş ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Yakalanarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 7 şüpheli, sorgulamalarının ardından hırsızlık suçlarından mahkemeye sevk edildi.

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