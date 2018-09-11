Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otel icradan satıldı

Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğünce satışa çıkarılan 5 yıldızlı oteli Garanti Bankası aldı.

Yavansu Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı 335 odalı otel, bağlı bulunduğu şirketin borcu dolayısıyla Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğünce satışa çıkarıldı.

Kuşadası Adliyesinde gerçekleşen satışta 102 milyon lira satış bedeli konulan oteli, 75 milyon lirayla tek teklifi veren ve otelin bağlı bulunduğu şirketi borcundan dolayı dava eden Garanti Bankası satın aldı.

Otelin Genel Müdürü Haluk İlker İldiri, satış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, icranın otele ait bir borçtan dolayı gelmediğini, otelin bağlı bulunduğu şirketin başka bir borcundan kaynaklandığını söyledi.

Otelin Garantisi Bankası tarafından alındığını ancak yine aynı şirket tarafından işletileceğini vurgulayan İldiri, "Önümüzdeki süreçte tüm sorunlar çözülecek.” dedi.

Denize sıfır ve 22 bin 417 metrekare alan üzerinde bulunan otel, 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

Öte yandan otelin bağlı bulunduğu şirkete ait, Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki 4 arsanın da icra yoluyla satışı gerçekleşti.

