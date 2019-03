Kuşadası'ndaki arıtma tesisi açılışına eleştiri

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' için açılış töreni düzenlendi. Eski belediye başkanı ve AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan tesisin faaliyete geçmeden açılış töreni yapıldığını öne sürdü. Mevcut Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise törene davet edilmediğini belirterek sitem etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' için dün saat 17.00 sıralarında, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda tören yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın milletvekilleri CHP'li Bülent Tezcan ile İYİ Partili Adnan Sezgin ile ilçe sakinleri törene katıldı. Temeli 2014 yılında atılan ve 2016 yılında tamamlanması hedeflenen tesisin açılış töreninde konuşan Başkan Çerçioğlu, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'nın 2050 yılına kadar atık su sorunu yaşamayacağını söyledi. Çerçioğlu, tesisin geleceğe yönelik 2 kademeli olarak planlandığını, ikinci kademenin 2035 yılı sonunda artan nüfus ve ihtiyaca göre devreye gireceğini söyleyerek, "Arıtma tesisinin 2035 sonunda devreye girecek, 2'nci kademesiyle kapasitesi 478 bin nüfusa ulaşacak. İleri biyolojik arıtma denilen, karbon arıtımına ek olarak azot ve fosfor arıtımı yapabilecek tesis, 60 dönüm üzerinde yer alıyor. 63 milyon TL'ye mal olan tesiste, günde 68 bin metreküp atık su işlenecek. Arıtma sonrası elde edilecek su, derin deniz deşarj yöntemi ile denize verilecek" diye konuştu. Tesis daha sonra törenle açıldı.

AKDOĞAN'DAN TEPKİ

Tesisin açılışına kentteki bazı siyasilerden tepki geldi. Kuşadası'nda iki dönem belediye başkanlığı yapan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı AK Partili Fuat Akdoğan, hizmete alınmayan tesisin açılışının yapılamayacağını belirterek, yazılı basın açıklamasıyla eleştiride bulundu. Akdoğan, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptık, diyorlar ama hizmete sokmadığın şeyin açılışını nasıl yapıyorsunuz? Bu arıtma tesisinin başlangıcını 1999 yılında ben yaptım. Projesi, ihalesi yapılmış, temeli atılmış ve yurt dışından kredi bulunmuş, parası bankada hazır, 1 Ocak 2014 tarihinde her şeyiyle start alan bu projeyi Büyükşehir Yasası'ndan dolayı 29 Mart 2014 tarihinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) üstlendi. Buranın 2016 yılında bitirilip, hizmete girmesi gerekiyordu. Yani Büyükşehirin hiçbir şey yapmasına gerek yoktu, sadece gölge etmeyeceklerdi. 2016 yılından bu yana her yıl 'açıyoruz' diyorlar, ama bir türlü açamıyorlar. Kuşadası, Büyükşehirin plansızlığı yüzünden bir 3 yıl da buradan kaybetti. Bunun hesabını vermesi gerekenler, hâlâ şov peşinde. Kurdelesini arıtma tesisinin bulunduğu alanda değil de şehir merkezindeki İsmail Cem Meydanı'nda kesiyorlar, neden? Çünkü daha tamamlayamadılar, hizmete sokamadılar, sadece seçim öncesi göstermelik açılış yapıyorlar. Bu iş seçim yatırımı olacak, seçim rantı olacak iş mi? Sermayemiz olan deniz her geçen gün kirleniyor. Bunlar hâlâ seçmenin gözünü nasıl boyarız derdinde."

BAŞKAN KAYALI'DAN DAVET ELEŞTİRİSİ

Tören sırasında hem kişisel hem Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Belediyesi Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise "Kuşadası'nın en önemli sorununu çözecek olan arıtma tesisinin tamamlandığını ve bu nedenle bugün bir tören düzenlendiğini öğrendim. Kuşadası Belediye Başkanı olarak şahsıma, yardımcılarıma veya hiçbir daire müdürüme açılış ile ilgili olarak yazılı veya sözlü davet yapılmamıştır. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi törende temsil edilememiştir" dedi.

Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sosyal medyada da tartışıldı. Siyasiler ve ilçe sakinleri, bitmeyen tesis için açılış yapıldığını öne sürdü. Bazı kişiler ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçeye geleceği 7 Mart Perşembe günü törenin yapılması gerektiğini belirtti. Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın açılış törenine davet edilmemesi de tepki gördü.