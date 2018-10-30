Kuşadası'ndaki bombalı saldırıda çocukları ölen ailelere iyi haber

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 13 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden Eda Okyay, Ufuk Yücedeniz ve Deniz Tutum'un ailelerine 70'şer bin TL'lik tazminat ödenmesi kararı, İçişleri Bakanlığı'nın 'devlet kusuru yok' itirazının ardından bozuldu, acılı anne ve babaların yıllarca süren hukuk mücadelesine döndü. Dava, en sonunda ailelerin tazminatı iade etmesi kararıyla sonuçlandı. Bakanlık, ödenen tazminatı geri almak için dava açtı. Durumdan haberdar olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle bu davalar geri çekildi.

Kuşadası'nda 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi'ne giden minibüse PKK'lı teröristler tarafından konulan bombanın patlatılmasıyla Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23), Eda Okyay (24) ile İrlandalı Tana Whalen (17) olay yerinde, İngiliz vatandaşı Helyn Bennett (21) de hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda 13 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren M.S.K., Elazığ'da yakalandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.S.K., 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT KARARI 13 YILDA SONUÇLANMADI

Terör saldırısında yaşamını yitiren Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay'ın aileleri, Aydın Valiliği'ne yaptıkları tazminat başvurusundan sonuç alamayınca 13 yıl önce Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Yerel mahkeme, ölenlerin ailelerine devletin 70'er bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 10'uncu Dairesi, terör saldırısında 'Devletin hizmet kurusu bulunmadığı' gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay'ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi. Yerel mahkemenin ilk kararının tam tersi yönde yeni bir karar vermesiyle yıkılan aileler, bir kez daha Danıştay'a itiraz başvurusunda bulundu.

DANIŞTAY DOSYALARI AYIRDI, İKİ FARKLI KARAR ÇIKTI

Yaşamını yitiren gençlerden Eda Okyay'ın ailesinin başvurusunu 10'uncu Hukuk Dairesi, Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un ailelerinin itirazlarını ise Danıştay 15'inci Hukuk Dairesi görüştü. Her iki hukuk dairesi de ailelerin taleplerini reddetti. Bunu üzerine aileler, bu kez de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na karar düzeltme başvurusunda bulundu. Karar düzeltme talebinde bulunan Eda Okyay'ın babası Azmi Okyay'ın yaptığı bu itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmedi. Kızının ölümünden sonra yüksek mahkemeden gelen kararla bir kez daha yıkılan Azmi Okyay, son umut olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un dosyalarını inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eda Okyay için verilen kararın aksine bu kez, iki gencin ailesinin yaptığı itirazı haklı buldu. İçişleri Bakanlığı avukatları bu kez de davanın tekrar görüldüğü Aydın İdare Mahkemesi'ne Eda Okyay hakkında verilen ret kararını gerekçe gösterip davanın bir kez daha reddedilmesini istedi. Aydın İdare Mahkemesi bu kez bakanlığın talebini yerinde buldu ve Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un ailelerini de üzen karar çıktı. Bu gelişme üzerine Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un aileleri yeniden Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

SÜLEYMAN SOYLU DAVADAN HABERDAR OLUNCA TALİMAT VERDİ

Danıştay'ın kararından sonra İçişleri Bakanlığı avukatları hemen harekete geçti ve Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum'dan 2005 yılında ödedikleri 70 bin TL tazminat tutarını faiziyle birlikte geri istedi. Bu gelişmelere ailelerin tepki göstermesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmelerden haberdar oldu. Konunun öncelikle araştırılmasını isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör kurbanı olan çocukların ailelerine açılan davaların geri çekilmesi talimatını verdi. Bakanlık avukatları da Deniz Tutum'un ailesinden parayı geri almak için açılan ve Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davayı geri çekti. Bakanlık avukatlarının diğer iki aileye karşı yürüttükleri dava sürecini de bitirdikleri öğrenildi.

AİLELER MUTLU OLDU

Bakan Süleyman Soylu'nun devreye girip davaların geri çekilmesini sağlaması 13 yıldır çocuklarını kaybetmenin acısının yanı sıra sürecin de yıprattığı aileleri mutlu etti. Aileler adına konuşan Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, "Hem çocuklarımızı kaybetmek hem de sonrasında bizlere yaşatılanlar büyük üzüntü verdi. Bunların geride kaldığını kabul etmek istiyoruz. Mücadelemiz sonuç verdi. Çocuklarımız, terör kurbanı evlatlarımızdı" dedi.

İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 1 MİLYON 200 BİN POUND ÖDENDİ İDDİASI

Aynı saldırıda ölen İngiliz turist Helyn Bennet ve İrlandalı Tana Whalen için 1 milyon 200 bin pound ödendiği de daha önce ailelerce ileri sürülmüştü. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.