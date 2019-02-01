HABER

Kuşadası'ndaki boş binada çıkan yangında AK Parti adayının afişi zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 02:22 | Son Güncelleme

  AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.

Kuşadası'ndaki boş binada çıkan yangında AK Parti adayının afişi zarar gördü

Latif SANSÜR/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde boş ve kullanılmayan eski bir otel binasının üçüncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında binada asılı olan Kuşadası Ak Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan’ın tanıtım afişleri de tahrip oldu. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay üzerine Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgil aldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada yangına sebep oldukları belirlenen M.A (44) ve Y.A. (37) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde ısınmak için ateş yaktıklarını ve alevlerin bir anda büyümesi sonucu pankarta sıçradığı ve korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'ndaki boş binada çıkan yangında AK Parti adayının afişi zarar gördüKuşadası'ndaki boş binada çıkan yangında AK Parti adayının afişi zarar gördü

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef olduAnkara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu
Silivri'de un fabrikasında yangınSilivri'de un fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.