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Kuşadası’ndaki eski evler yangınında kundaklama iddiası

08.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sit alanında bulunan eski evlerde dün gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi ortaya çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sit alanında bulunan eski evlerde dün gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi ortaya çıktı. Gece yarısı başlayan yangında bir eski ev tamamen yanarken, iki eski evde de hasar oluştu. Çıkan yangında ise kundaklama şüphesi kafalarda soru işareti bırakırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kuşadası’nda büyük korkuya neden olan yangın, eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak’ta saat 00.20’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezmi Börekçi’ye ait evden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçlarından bazıları giremezken, ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.

Yangın iki eve daha sıçradı, 4 saatte kontrol altına alındı
Alevler kısa süre içerisinde bütün evi sardı. Gönül Keleş ve İsmail Çelik’e ait 2 eve daha sıçrayan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler sokakların dar olması nedeniyle bitişik ikametin çatılarından yangına müdahale etmekte zorluk çekti. Gökçen Sokak’ta yaşayan tüm vatandaşlar her ihtimale karşılık tahliye edildi. Alevlere müdahale eden ekipler bitişik evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Saat 00.20’de başlayan yangın, sabaha karşı 04.20’da kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışmaları başladı.

Kundaklama iddiası
Bu arada, Cezmi Börekçi’ye ait evde başlayan yangında, kundaklama şüphesi oluştu. Çevredeki vatandaşlar Börekçi’ye ait olan evin camının kırıldığını ve 5 dakika sonra dumanlar geldiğini iddia etti. Börekçi ise geçen günlerde bir kişinin "Bu sokaktaki evleri yakacağım" dediğini iddia etti. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme çalışması yapması için ekip çağırdı. Ekipler bölgeye gelerek kriminal örnekler aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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